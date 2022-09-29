محمد الصاوي ضيف «واحد من الناس» الأحد.. ويكشف أصعب لحظات حياته الفنية

يستقبل برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الدكتور عمرو الليثي، الفنان القدير محمد الصاوي، وذلك مساء الأحد المقبل، ويكشف الفنان عن أصعب اللحظات في حياته الإنسانية والفنية وذكرياته مع الزعيم عادل إمام، والفنان الراحل علاء ولي الدين، وهل كان هناك مشروع فني بينهما.

تفاصيل حلقة محمد الصاوي مع عمرو الليثي

كما تتناول الحلقة الكشف عن تجربة صعبة وقاسية مر بها الصاوي بعد وفاة ابنه، وكيف تعامل معها كأب، ووقف عدد من الفنانين بجواره في تلك الأزمة، في مقدمتهم ممدوح الليثي رئيس قطاع الإنتاج في عصره الذهبي.

أسرار وكواليس في حياة الفنان محمد الصاوي

كما يتحدث الفنان محمد الصاوي عن العديد من الأسرار والكواليس وبدايته الفنية، وأسرار يكشف عنها لأول مرة من حياته الخاصة، وعن قيامه بالعمرة وبكائه.

موعد برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس الأحد المقبل في العاشرة مساء علي شاشة الحياة .