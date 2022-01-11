مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: منتدى شباب العالم تجربة رائعة

قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إنه يشارك للمرة الأولى في منتدى شباب العالم، مشيدًا بهذه التجربة التي شهدت مشاركين من مختلف دول العالم مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية وتشاد وبلغاريا واليونان والكثير من شباب مصر.

تخفيض عدد المشاركين بسبب كورونا

وأضاف أوشلان، خلال حواره مع الإعلامية ليندا عبداللطيف ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «التجربة كانت رائعة رغم ظروف جائحة كورونا، التي تحتم علينا تخفيض عدد المشاركين عما كان عليه في عام 2019، لكن من الجيد رؤية هذا العدد الجيد من الشباب الذين يجتمعون ويتناقشون معا».

ورشة عمل عن ريادة الأعمال

وتابع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: «نظمنا ورشة عمل بالتعاون مع منتدى شباب العالم بعنوان ريادة الأعمال التي شارك فيها 60 شابا وكان 85% منهم رواد أعمال أو يريدون أن يكونوا رواد أعمال، ونعمل على خلق بيئة أعمال داعمة، وهو ما نقوم به في مصر ضمن مبادرة صُنع في مصر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة».

وأكد أن كل هذه الأنشطة تدعم ريادة الأعمال، وكانت ورشة أمس، حوارا مهما جدا مع الشباب المصري والشباب من مختلف البلاد، وكان هناك تحديات فيما يتعلق بتحسين البيئة والتيسير على الشباب في تسجيل ورشهم وهو ما يعد من أهم توصيات الورشة حول تيسير الإجراءات على الشباب، كما جرت مناقشة أوجه القصور في المعلومات حول تأسيس شركة، لكن ما هي الوسائل الأخرى لتأسيس الشركة.