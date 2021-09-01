مصرع مدير مكتب العمل بفاقوس أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بكفر البلاسي

لقي مدير مكتب العمل بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، مصرعه أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بكفر البلاسي التابع لمركز فاقوس.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا بوفاة «إسماعيل. م. ا» مدير مكتب العمل بفاقوس في حادث قطار أثناء عبوره مزلقان كفر البلاسي، ونقل الجثمان لمستشفي فاقوس العام، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات لحين التصريح بالدفن.

وفي السياق نفسه، نعت مديرية القوى العاملة بالشرقية وفاة الموظف الراحل خلال بيان لها نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي قالت خلاله: «يتقدم المستشار مدحت الغمراوي، وكيل الوزارة مديرالمديرية، وأحمد عبدالهادي، وكيل المديرية المدير العام، وجميع العاملين بمديرية القوى العاملة بالشرقية بخالص العزاء والمواساة لوفاة المغفور له إسماعيل الجندي، مدير مكتب عمل فاقوس، والذي وافته اليوم الأربعاء».