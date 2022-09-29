التصريح بدفن جثمان صيدلي حلوان.. وتشييع الجنازة في مسقط رأسه بالمنوفية

أمرت جهات التحقيق، بالتصريح بدفن جثمان ولاء زايد صيدلي حلوان، الذي لقى مصرعه في الواقعة الشهيرة التي شهدتها منطقة حلوان، المتهم فيها 7 أشخاص من بينهم زوجته وعائلتها، الذي أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس سبعة متهمين، هم زوجة صيدلي بحلوان، ووالدها وشقيقيها وثلاثة من أصدقائهم، لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي «ولاء زايد» المجني عليه، بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته، لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل، وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد، إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، فضلًا عن حجزهم المجني عليه دون وجه حق وتعذيبه بدنيا

تشييع الجثمان بمقابر الأسرة في المنوفية

قال وسام البرادعي صديق المجني عليه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيتم تشييع الجثمان بمقابر الأسرة بمركز منوف التابعة لمحافظة المنوفية، بحضور أسرته ومحبيه من أبناء المحافظة، وما زالت حالة الحزن الكبيرة التي أصابت الأسرة جراء الخبر المفجع، الذي وقع على رأسهم كالصاعقة حينما علموا بوفاة الصيدلي ولاء.

العقوبة القانونية المتوقعة

يقول المحامي محمد ثروت الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن النيابة العامة وجهت للمتهمين استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد، وأن تلك الاتهامات يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة رقم 375 مكرر، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 من الباب السادس عشر «الترويع والتخويف البلطجة»، بمعاقبة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بارتكاب بعض الأفعال السابق الإشارة إليها أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، متي كان من شأن هذه الأفعال التهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهم أو تكدير أمنهم أو سكينتهم أو طمأنينتهم أو تعريض حياتهم أو سلامتهم للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاتهم أو مصالحهم أو المساس بحريتهم الشخصية أو شرفهم أو اعتبارهم.