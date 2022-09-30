15 مكانا يقدم علاجا مجانيا للأورام.. 8 في الصعيد

بسرعة مذهلة تنتشر خلاياه، وبعدم انتظام أيضا يغير شكل الخلية، فيتحرك بخفاء فلا يشعر صاحبه سوى بمراحله المتأخرة، إن لم يكن يجري فحصا دوريا، ذلك المرض اللعين الذي يحتل الخلايا لتصبح حليفه له وتخون صاحبها ويحولها لخلايا سرطانية، مخلفة أورام تؤلم صاحبها وذويه نفسيا قبل جسديا، يخوض الآلاف حربا نفسية ومادية يوميا فوفقا لجمعية أصدقاء السرطان خلال إحصائية 2022 يوجد في مصر 166 ألف مريض سرطان أو كما يطلق عليه المرض الخبيث أو اللعين.

ووفرت الدولة المصرية المعاهد والمراكز اللازمة للعلاج المجاني داخل المحافظات وتقدم «الوطن» أماكن تلقي علاج الأورام مجانا وفقا اللجنة العليا للأورام بوزارة الصحة والسكان المصرية.

أماكن مراكز علاج الأورام بمحافظات الصعيد

- محافظة أسيوط: معهد جنوب مصر للأورام الذي يقع بمستشفيات جامعة أسيوط، ويعمل 24 ساعة.

- محافظة سوهاج: معهد الأورام بسوهاج بكورنيش النيل، شارع الكبش التابع لقسم ثان سوهاج، ويعمل 24 ساعة.

- محافظة المنيا: مركز أورام المنيا التابع لقسم المنيا ويعمل من 9 صباحا حتى 5 مساء.

- محافظة الأقصر: مستشفى أورام الأقصر بجزيرة العوامية ويعمل 24 ساعة.

- محافظة أسوان: مركز أورام أسوان بشارع أبو الريش قبلي، قسم أسوان، وتعمل 12 ساعة.

- محافظة الفيوم: مركز أورام الفيوم ويعمل 24 ساعة.

- محافظة قنا: مركز أورام قنا ويعمل 24ساعة.

- محافظة بني سويف: مركز أورام بني سويف، قسم بني سويف، ويعمل من 9 صباحا حتى 5 مساء.

مواعيد وأماكن مراكز الأورام في وجه بحري

- محافظة الإسكندرية: المركز التخصصي العالمي لعلاج الأورام حي النزهة، قسم سيدي جابر، ويعمل 24 ساعة.

- محافظة البحيرة: مركز علاج الأورام بدمنهور بشارع الكورنيش، بقسم دمنهور، يعما من 8 صباحا حتى 4 مساء.

- محافظة كفر الشيخ: معهد أورام كفر الشيخ، بكفر أبو طبل، بمركز كفر الشيخ، تعمل 24 ساعة.

- محافظة الإسماعيلية: مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، بشارع أنور السادات، شارع المستشفى الأميري سابقا ويعمل 24 ساعة.

- محافظة الشرقية: معهد أورام جامعة الزقازيق، ههيا بالزقازيق، ويعمل 24 ساعة.

- محافظة الدقهلية: مركز الأورام بجامعة المنصورة بميدان جيهان السادات، التابع لقسم أول المنصورة ويعمل 24 ساعة.

- محافظة دمياط: مركز دمياط للأورام بجوار المستشفى التخصصي، كورنيش النيل، قسم دمياط، الظهير الصحراوي لمحافظة دمياط، ويعمل 24 ساعة.