معهد الأورام: تخصيص عيادة لاستقبال المدخنين كل يوم ثلاثاء

أطلقت محافظة القاهرة، بالتعاون مع معهد الأورام، اليوم الثلاثاء، حملة للكشف المبكر عن أمراض الرئة والتوعية بأهمية علاج الإدمان والتوقف عن التدخين، كما أطلقت حملة توعوية أخرى تستهدف الشباب والأطفال القاطنين بالمنطقة تتعلق بالحفاظ على الرئة، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء.

وقال الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة والتوعية الصحية وعلاج التدخين، بمعهد الأورام بالقاهرة، إن هذه أول حملة طبية ينظمها المعهد للتوعية والكشف المبكر عن أورام الرئة بروضة السيدة زينب، من أجل تقديم الخدمات الطبية وإجراء الكشف على أي حالة.

وأضاف لـ«الوطن»، أن الندوات واللقاءات مستمرة للتأكيد على أن كل أنواع التبغ، بما فيها التبغ المسخن والإلكتروني والفيب، تسبب أمراضا خطيرة، وأهمها السرطان، خاصة سرطان الرئة الذي يصيب المدخن ومن حوله، مؤكدا أن التقارير تشير إلى أن 85% من حالات سرطان الرئة تحدث بين المدخنين.

خطورة التدخين

وناشد «صفوت» المواطنين بضرورة إقناع الزوج أو الأب أو الابن المدخن بطريقة سهلة وغير منفرة للإقلاع عن التدخين، مؤكدا أنه تم الإعلان عن افتتاح عيادة التدخين في معهد الأورام كل يوم ثلاثاء بوحدة الكشف المبكر، إذ تعمل من الساعة الواحدة ظهرا حتى 3 عصرا.

وذكر، أن أحد المدخنين أتلف علبة السجائر الخاصة به على المسرح خلال ندوة التوعية، وقرر الإقلاع عن التدخين بعدما عرف خطورته، ووجود نسبة عالية من مادة أول أكسيد الكربون السامة بالسجائر.