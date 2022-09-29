«غرفة السياحة»: إرجاء انطلاق رحلات العمرة هذا العام وغموض في موعد بدايتها

قال حسام الحلو، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن رحلات العمرة لهذا العام لن تنطلق بعد غدًا السبت وفقا لما كان مقررا لها، وذلك بسبب عدم وضع وزارة السياحة الخطة التشغيلية لموسم العمرة حتى الآن أو تحديد أعداد تأشيرات العمرة المخصصة للموسم، علاوة أن البوابة المصرية للعمرة التي يتم من خلالها تنفيذ كافة برامج العمرة لم تبدأ التشغيل حتى الآن.

وأضاف حسام الحلو في تصريحات لـ«الوطن»، أن شركات السياحة التي أعلنت عن تنظيم رحلات العمرة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل باتت فى مأزق كبير بعد تأجيل انطلاق الرحلات، وأنها حجزت تذاكر الطيران والفنادق بالسعودية للمعتمرين وفقا لهذا الموعد.

ولفت إلى أن الشركات باتت في أزمة كبيرة مع المواطنين الذين حجزوا رحلات العمرة لديها لمطالبتهم السفر لأداء العمرة وفقًا للمواعيد المذكورة في البرنامج.

أزمات شركات السياحة بعد تأجيل انطلاق الرحلات

وأشار إلى أن الشركات لا تعلم حتى الآن الموعد الفعلي لانطلاق الرحلات، موضحًا أن الشركات التي حجزت رحلاتها خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري ستجد صعوبة في تأجيلها نظرا لأن غالبية فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة وصلت نسب الحجوزات بها إلى ما يقرب من 100% خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2022، وهو ما يعمق من الأزمة الحالية.

عدم الإفصاح عن الخطة التشغيلية لموسم العمرة حتى الآن

وتابع أن وزارة السياحة والآثار لم تفصحا حتى الآن عن الخطة التشغيلية لموسم العمرة، وهو ما أرجأ انطلاق الرحلات، مؤكدا أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن الموعد الجديد لانطلاق الرحلات .