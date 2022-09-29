عاجل.. بدء تسكين المرحلة الأولى بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر الأحد

أعلنت جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق تسكين المدينة الجامعية، على أن يجرِ بدء المرحلة الأولى للقبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر الأحد المقبل، وحددت النتيجة عبر الرابط من هنا.

وأكدت جامعة الأزهر، أن بدء تسكين المرحلة الأولى للقبول بالمدن الجامعية، لطلاب وطالبات المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم وجه بحري وقبلي، بناءا على توجيهات الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ومحمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقرر رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بدء تسكين طلاب وطالبات المدن الجامعية بمختلف الكليات، والمتقدمين على الموقع الإلكتروني للقبول بالمدن، اعتبارا من الأحد المقبل.

- ويمكن للطلاب والطالبات التعرف على نتيجة القبول بالمدن الجامعية من خلال الرابط التالي من هنا.

وعلى الطلاب والطالبات المقبولين بالسكن الجامعي إتباع الخطوات التالية:

وبعد الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية من خلال اللينك الموضح، والتأكد من القبول بظهور عبارة «تم قبول التسكين بالمدن الجامعية»، والتوجه لدفع مصروفات السكن الجامعي «الفصل الدراسي الأول» والعودة مرة أخرى، وإدخال الرقم القومي والرقم المرجعي لطباعة ملف التسكين و الاستمارات المرفقة

بالنتيجة وهي كالتالي:

نتيجة الطالب

إخطار إسكان طالب/ طالبة

استمارة كشف طبي طالب/ طالبة

طلب التحاق بالمدن الجامعية استمارة ضمان سداد الرسوم

استمارة العهد الشخصية/ التعهد