ضبط 205 قضايا تموينية و5 آلاف عبوة سجائر مجهولة المصدر بكفر الشيخ

شنت مباحث التموين بكفر الشيخ حملات مكبرة على المحلات وأماكن بيع السلع الغذائية المختلفة، وأسفرت عن ضبط منتجات بدون مستندات أو أسعار معلنة، وجرى تحرير المحاضر اللازمة في كل واقعة.

حملة تموينية مكبرة

وتمكنت مباحث التموين برئاسة العقيد أحمد بسيوني بمديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 27.050 طن فول وعين جمل ومنتجات ألبان لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وضبط 5000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات، حيث تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر.

ضبط دواجن فاسدة

كما تمكنت الحملة من ضبط 205 قضايا بإجمالي مضبوطات بلغت 206.944 طن، و24950 عبوة، و97715 قطعة، و114454 لترا، أبرزها ضبط 2.750 طن دواجن ومقطعات دواجن ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وبدون إشراف طبي بيطري وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، وذلك قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.