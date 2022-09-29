تفاصيل حادث طريق الدائري الإقليمي.. إصابة شخصين وتلفيات بالسيارات

شهد الطريق الدائري الإقليمي، حادث تصادم سيارة نقل محملة بالكلور وأخرى محملة بالقمح، ما تسببت في شلل مروري، وجار رفع آثار الحادث لتسهيل الحركة، وترجع تفاصيل الحادث، إلى السابعة من مساء اليوم، بوورد إخطار للواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، من قسم شرطة منشاة القناطر، بتفاصيل حادث الطريق الإقليمي، وجود حادث انقلاب سيارة فنطاس تابعة لشركة نقل.

تفاصيل حادث الطريق الإقليمي

تفاصيل حادث الطريق الإقليمي، تم معرفته بعد أن تم الانتقال والفحص، وتبين نقلاب سيارة فنطاس تابعة لشركة نقل الأقصى «خاصة»، قيادة محمد خليل علي عوض الله 53 عامًا، سائق ومقيم بمحافظة الشرقية، قادمة من الإسكندرية، محملة بداخلها مادة الكلور «تصدير»، أعلى الطريق الإقليمي اتجاه بوابات الخطاطبة، نتيجة انفجار الإطار الإيسر الخلفي، ما أدى إلي اصطدامها بسيارة مقطورة محملة بقمح.

والمقطورة قيادة إسماعيل فرج إسماعيل فياض، سائق، ومقيم بمحافظة الغربية، قادمة من ميناء الإسكندرية، اتجاه صوامع بني سلامة بمنشأة القناطر، السيارة أهالي، لكن القمح «تابع للسلع التموينية»، أدى إلى انقلاب السيارتين، نتج عن ذلك سقوط الحمولة للسيارتين، ووجود بعض الكثافات المرورية، وغلق جزئي للطريق، ولا يوجد أي إصابات، وجار العمل علي رفع آثار الحادث، تنسيقا والادارة العامة للمرور، وتم إرسال سيارات حماية مدنية للمكان.

نصائح لتجنب حوادث السير على الطرق

ووجه اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن»، عدة نصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق وفقًا لما قدمته الإدارة العامة للمرور، للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق، ومن أبرزها فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك، وبيان ما إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد بشكل مستمر داخل السيارة.

ولفت إلى أنه لابد من ضرورة زيادة الأكمنة الثابتة والمتحركة، داخل المحافظات والطرق السريعة، على أن يكون بها مندوب لوزارة الصحة، للكشف على قائدى السيارات وتناولهم المواد مخدرة، وتكون هناك علامات ظاهرة لقائد السيارة فى حالة تناوله مواد مخدرة، منها أنه غير متزن فى كلامه أو تعبيرات وجهه ويكون لديه رعشة فى الأيدى واحمرار تحت العين، وبالتالى يتم عرضه على مندوب الصحة المتواجد معه وأخذ عينة له وتحليلها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة إذا كانت العينة إيجابية.