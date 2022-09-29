الأمن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة رجل بـ«كرتونة ثلاجة» في الوراق

تكثف الأجهزة الأمنية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة لرجل داخل كرتونة بمنطقة الوراق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وتحديد وضبط الجناة.

بلاغ بالعثور على جثة داخل كرتونة

وكانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، تلقت بلاغاً يفيد بالعثور على جثة داخل كرتونة، وعلى الفور شكل اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريقا من البحث الجنائي، لكشف غموض الواقعة ومعرفة هوية الجناة.

الجثة لرجل بأوائل الأربعينات

وانتقل المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، وفريق من البحث الجنائي تحت إشراف العميد هاني شعراوي، وبالانتقال تبين العثور على كرتونة موثقة بأربطة قماش، وتظهر منها قدم آدمية، وبفتحها عثر داخلها على الجثة ملفوفة بكوفرتة وأقمشة أخرى.

كما تبين أن الجثة لرجل في أوائل الأربعينيات من العمر، يرتدي ملابسه الداخلية، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية، واستكمال الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية، حول الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الجريمة.