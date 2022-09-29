ضبط قضايا مخدرات بحصيلة 2.5 مليون جنيه وتنفيذ 7163 حكما قضائيا

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية استهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق المحافظة، وأسفرت عن ضبط 31 قضية مخدرات بحوزة 34 متهما، وتنفيذ 7163 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط تشكيل عصابي.

حملة أمنية بأسيوط لضبط العناصر الإجرامية

ووجه قطاع الأمن في أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط، وتم ضبط 19 قطعة سلاح نارى بحوزة 14 متهما، و5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، وتنفيذ 512 حكمًا قضائي متنوع، وضبط 61 قضية متنوعة، وبلغ عدد المتهمين فيها 70 متهم.

ضبط مخدرات بحوزة 3 عناصر إجرامية

وأسفرت جهود الأمن في مطروح، عن ضبط عنصرين إجرامية لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة العلمين، بحوزتهما 33 طربة لمخدر الحشيش.

وفي البحيرة، تم ضبط عنصر إجرامي حال استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وبحوزته 56 طربة حشيش وبلغت إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة 2.5 مليون جنيه.