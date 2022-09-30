إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط بالفيوم

أصيب 14 شخصاً صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك إثر انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق وفقد إحكام السيطرة على عجلة القيادة فانقلبت على جانب الطريق، وتوقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدة المصابين في الحادث لحين وصول سيارات الإسعاف.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم قرب مدخل أبو صير.

إصابة 14 شخصا

وانتقلت قوات الشرطة على الفور إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 14 شخصاً بإصابات متنوعة وجروح متفرقة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بقيادة الدكتور هاني همام، مدير المرفق، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.