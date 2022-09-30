10 مشاهد من اللحظات الأخيرة في حياة الصيدلي ولاء زايد

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة وفاة الصيدلي ولاء زايد بعد سقوطه من الطابق الخامس بمنزله الكائن بشارع «رايل»، بحلوان، وبحسب بيان للنائب العام، فإن أسرة زوجة الصيدلي ولاء زايد ضالعة في تعذيبه وضربه واستعراض القوة.

وقررت النيابة حبس الزوجة «رماء حمدي»، البالغة من العمر 32 سنة، صيدلانية ووالدها «حمدي.ع»، 64 سنة طبيب مقيم بحلوان، وشقيقاها «علي»، 20 سنة طالب بكلية هندسة، «عمر»، 21 سنة، طالب بطب أسنان وأصدقاء اشقائها «محمد. ع»، 28 سنة تاجر، و«مهاب.ح»، 22 سنة طالب بكلية ألسن، و«سيف الدين»، 20 سنة طالب بمعهد الهندسة.

10 مشاهد قاسية في حياة الصيدلي ولاء زايد

- قبل 3 أيام كان الصيدلي ولاء زايد يجلس في شقته الخاصة بزوجته الثانية بشارع رايل بحلوان وفجأة وجد زوجته الأولى أمام الباب بصحبة أسرتها وطرقوا الباب حتى استجاب لهم لمعرفة أسباب حضروهم المفاجئ.

- التفت الزوجة ووالدها وشقيقاها و3 من أصدقائهما حول الصيدلي واعتدوا عليه بالضرب في محاولة منهم لإجباره على تطليق الزوجة الأولى بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، حيث أشعل زواج الصيدلي ولاء زايد للمرة الثانية من فتاة أخرى من محافظة المنوفية، الخلاف مع زوجته الأولى وأسرتها الذين قرروا الانتقام منه واعتدوا عليه بالضرب داخل شقته في حلوان بل وأجبروه على تطليق زوجته الثانية هاتفيًا.

- تم احتجاز الصيدلي ولاء زايد على يد زوجته وأسرتها لمدة 15 دقيقة وبحسب بيان النائب العام تسببت جرائمهم في إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، فضلًا عن حجزهم المجني عليه دون وجه حق وتعذيبه بدنيا.

- رسالة استغاثة على واتساب أرسلها الصيدلي ولاء زايد إلى شقيقته الكبرى وعلى جروب سكان العقار أخبرهم بوجود بلطجية في البيت ويطلب منهم نجدته: «عندي بلطجية في البيت ومحتاج حد يقف معايا».

- أمام ممارسات التعذيب والضرب سقط الصيدلي ولاء زايد من شرفة منزله في الطابق الخامس جثة هامدة، وبعدها استدعى الجيران الشرطة التي حضرت بعد دقائق من الحادث.

- ألقت الشرطة القبض على زوجة الصيدلي ولاء زايد الأولى ووالدها وشقيقاها و3 من أصدقائهما.

- نسبت النيابة العامة 6 تهم لزوجة الصيدلي ولاء زايد وأسرتها وهي استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما وترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل، وتعذيبه وحجزه والاعتداء عليه بدنيًا.

- قررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بعد محاولتهم التنصل من جرائمهم زاعمين أن الصيدلي ولاء زايد هو من ألقى بنفسه من شرفة الطابق الخامس.

تجديد حبس زوجة الصيدلي ولاء زايد وأسرتها

كان قاضي المعارضات جدد حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد اقتحامهم لمنزل الصيدلي ولاء زايد وحجزه والاعتداء عليه بالضرب انتقامًا منه للزواج من فتاة أخرى على زوجته الأولى ورفض تطليقها لكنها حضرت إلى منزل الزوجية الجديد بصحبة أسرتها وعذبت زوجها وضربته وانتهى الأمر بسقوطه من الطابق الخامس جثة هامة.

محامي يوضح عقوبة المتهمين في واقعة وفاة الصيدلي ولاء زايد

كان الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض قال في تصريح سابق إن عقوبة المتهمين في واقعة وفاة الصيدلي ولاء زايد تصل إلى السجن المؤبد المشدد لأن النيابة نسبت إليهم تهم البلطجة واستعراض القوة والتعذيب والاحتجاز.