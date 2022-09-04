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النائب العام يأمر بسرعة إنهاء التحقيقات في مقتل الطالبة أماني ببركة السبع

كتب:

شيماء مختار
05:13 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
النائب العام

النائب العام

وجّه المستشار النائب العام، بسرعة إنهاء التحقيقات، وضبط المتهم بقتل الطالبة أماني وهاتفه المحمول، والسلاح المستخدم في الجريمة.

وكلّفت النيابة العامة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بفحص هاتف المجني عليها، كما انتدبت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمانها، لبيان ما به من إصابات؛ للوقوف على سبب الوفاة، وأمرت الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة.

بلاغ بوفاة طالبة ببركة السبع

كان بلاغ ورد إلى النيابة العامة، أمس السبت، بوفاة الطالبة أماني متأثرة بإصابتها بعيار ناري أطلقه صوبها شخص رفض أهلها ارتباطها به، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وعاينت مسرح الجريمة، وناظرت جثمان المجني عليها.

وتحفظت النيابة العامة على ما سجّلته آلات المراقبة بمسرح الواقعة، وعلى ملابس المتهم وقت ارتكابه الجريمة، كما سألت 9 شهود على الواقعة.

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