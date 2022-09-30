رئيس جامعة الإسكندرية لخريجي «الهندسة»: أنتم بناة الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الدولة المصرية تشهد بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى دور خريجي كلية الهندسة في المشاركة في بناءها باعتبارهم مستقبل مصر وبناة الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة 76 لطلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بملاعب كلية الهندسة، وذلك بحضور الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية.

الهندسة مهنة البناء

ووجه «قنصوة» حديثه للخريجين، مؤكدا أن مهنة الهندسة هي في الأساس للبناء والإنماء، ومن يعرف قيمة البناء لا يمكن أن تمتد يده للهدم، مؤكداً أن الطلاب الخريجين سيشعرون بقيمة ما قاموا بدراسته داخل أروقة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

إنشاء درجات علمية مزدوجة مع الجامعات الكبرى

وأشار إلى استراتيجية جامعة الإسكندرية في التوسع بشكل كبير في إنشاء درجات علمية مزدوجة مع كبرى الجامعات العالمية في كافة التخصصات المختلفة لزيادة تنافسية خريجي جامعة الإسكندرية عالميا.

وأكد «قنصوة» أن أسر الطلاب هم من يستحقوا الشكر والتقدير لمساندتهم لأبنائهم حتى وصلوا إلى هذا اليوم، وهو يوم الحصاد لمجهودهم وتفانيهم تجاه أبنائهم.

فيما أكد الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، أن قطاع التعليم والبحث العلمي شهد اهتماما غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أسفر عن تطور كمي وكيفي في هذا القطاع عن طريق خلق كيانات مؤسسية تدعم البحث العلمي والابتكار على مستوى الجامعات والجهات البحثية للتجاوب مع متطلبات العصر، بما يخدم احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

«الهندسة» شاركت في المشروعات الكبرى

وأضاف نائب محافظ الإسكندرية، أن كلية الهندسة من الكليات العريقة التي استطاعت ضخ دماء جديدة في سوق العمل المصري، حيث شاركت في كافة المشروعات القومية الكبرى التي تقام في الجمهورية الجديدة، لافتاً أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ عدد هائل وغير مسبوق من المشروعات القومية والاستراتيجية، ما عزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

التخرج نقطة انطلاق لتحقيق الأهداف

وأكد الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، أن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة 76، مؤكدا أن هذا اليوم يعد نقطة انطلاق لتحقيق الأهداف والغايات، موضحا أن الطلاب بمجرد تخرجهم من هذه الكلية العريقة، أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من تاريخ هذا الصرح العظيم.

وأضاف عميد كلية الهندسة، أن هذه الكلية قامت بإعدادهم لصناعة تاريخهم ونجاحهم، مشيراً إلى أن الكلية تفخر بأبنائها ويفخر أبنائها بها، حيث تخرج منها رواد ترأسوا أعلى المناصب محليا وإقليميا وعالميا، مؤكدا أن الكلية أخذت على عاتقها رفع تنافسية خريجيها من خلال العديد من البرامج والاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ مع الجامعات العالمية.