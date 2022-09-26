البابا تواضروس: «بنت الملك» كرامة لكل الفتيات.. وصورة من الجمهورية الجديدة

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مشروع «بنت الملك» لرعاية فتيات الأسر الأولى بالرعاية، يقدم نموذجا راقيا للتعاون بين الكنيسة ووزارة التضامن ممثلة فى بنك ناصر الاجتماعي، ويمثل الصورة الكريمة التى تقدم فى حياتنا كمصريين، متمنيا أن يتسع هذا النموذج.

البابا تواضروس: كلنا نحتاج إلى بعض

أضاف البابا تواضروس، أن مشروع «بنت الملك»، من خلال بنك ناصر عمل تشجيعى، يقدم لنا صورة عن الجمهورية الجديدة التى نحيا فيها، وتضافر الخدمات المصرفية مع المسئولية المجتمعية، متابعا: «وكأن الله أرسل رسالة لكل الناس بقبول والتعاون مع الآخرين، وليس شرطا يكون مثلك، فالاختلاف يكملنا وكلنا بحاجة لبعض، وكلنا نحتاج إلى بعض بصورة أصيلة».

وأوضح: «مشروع (بنت الملك) كرامة لكل بناتنا، وفى الكنيسة بنعمل مساعدات للبنات المقبلات على الزواج، من خلال لجنة مشكلة من الكنيسة، ووضعنا برامج الإعداد للزواج، ومشروع بنت الملك يتميز بالكرامة، وكل المساعدات تجمع للفتاة، حيث تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وعند قدوم موعد زفافها، يكون فى حسابها مبلغ يمكنها من تجهيزات الزواج، مما يصون كرامة كل الفتيات».

جاء ذلك خلال احتفالية «مشروع بنت الملك» لرعاية فتيات الأسر الأولي بالرعاية، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

شوقي علام: «بنت الملك» يواكب الأعمال الوطنية

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن مشروع «بنت الملك» يتواكب مع سلسلة الأعمال الوطنية التى أطلقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل «تكافل وكرامة وحياة كريمة»، التى تعمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية، مضيفا: «جميع عناصر الوطن مهما تباينت أحوالهم لابد أن ينعموا».

وتابع مفتى الجمهورية، أن مشروع «بنت الملك» يؤكد على تضافر جهود الوطن، دون النظر إلى أى اعتبار آخر، فالوطن يعلو ويستمر بجميع أبنائه، والروح الوطنية ليست جديدة على الكنيسة، ونقف جميعا صفا واحدا وجنودا مخلصين لخدمة وطننا.

استقبال نصف مليون جنيه في «بنت الملك»

لفت محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إلى أن حساب «بنت الملك» لرعاية فتيات الأسر الأولى بالرعاية، الذي تم توقيعه بين الكنيسة القبطية وبنك ناصر، هو حساب توفير تم توظيفه من خلال مصادر الأموال المتاحة من خلال الصدقات، وأن حق التوقيع عليه يكون للبابا تواضروس.

وكشف أنه تم استقبال نصف مليون كدفعة أولى لحساب بنت الملك، ومتاح فى كل فروع مصر، مؤكدا أن التبرعات تجمع وتعرض على البابا تواضروس، حتى يؤشر بتوجيهها: «كل الكنائس بدأت تفتح حسابات لـ(بنت الملك)».