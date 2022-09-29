«حماة الوطن»: توطين صناعة المستلزمات البنائية أحد أركان الجمهورية الجديدة

أشاد عمرو فاروق المستشار الاقتصادي لرئيس حزب حماة الوطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، من أجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد والبناء، لاسيما المعدات والآلات، التي تعتد عليها عملية بناء المدن الجديدة بشكل كبير.

تعزيز للمناخ الاقتصادي

وأوضح «فاروق» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية توطين صناعة مستلزمات البناء في مصر، ستعزز من المناخ الاقتصادي المصري، أنها ستوفر من العملة الصعبة التي يتطلبها المصرف المصري بشكل كبير، خاصة في ظل وجود الأزمة الاقتصادية التي ألحقت بالعالم، عقب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار المستشار الاقتصادي لرئيس حزب حماة الوطن، إلى أن القيادة السياسية ماضية في طريقها لبناء الجمهورية الجديدة، وظهر ذلك بعزمها لاختراق المناطق الصحراوية ووضع خطة استراتيجية للزحف على الصحراء، وإقامة مدن عمرانية جديدة خلال الفترة المقبلة لإنهاء حالة التكدس العمراني الذي تشهده عواصم المحافظات، الأمر الذي يتطلب الكثير من مستلزمات البناء.

توطين صناعة مستلزمات البناء

ونوه المستشار الاقتصادي لرئيس حزب حماة الوطن، بأنه بتوطين صناعة مستلزمات البناء في مصر، ستصبح مصر بوصلة اقتصادية عملاقة بالمنطقة، وذلك عن طريق البدء في تصدير مستلزمات البناء لكل الدول المجاورة، التي تعاني من حالة افتقار لمثل هذا المشروع الاقتصادي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور مجموعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص ووجه بضرورة توطين صناعة المستلزمات البنائية في مصر وإزالة كافة العقبات والتحديات التي تعيق حركتها.