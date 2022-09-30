7 نصائح للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.. أهمها «حلاقة الشعر»

شهدت الإسكندرية في الأيام الماضية، خلال مبادرة "اعرف مدرستك"، تعنيف أحد مديري المدارس لطالب في الصف الثاني الإعدادي بسبب إطالة شعره إذ أخرج المدير الطفل أمام زملائه في الطابور وعنفه، قبل أن تتخذ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إجراء لفت نظر للمدير على ما بدر منه، وهو الأمر الذي ينذر بوجود عدد من القواعد يجب اتباعها من الطلاب للحفاظ على المظهر العام الملائم أثناء الدراسة.

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن حلاقة الشعر بشكل عام ليس هو المستهدف بل الهدف أن يكون التلميذ شعره نظيفا ويتم تسريحه بشكل جيد، حيث أن المدارس تهتم بالنظافة الشخصية للطلاب والحفاظ على مظهرهم اللائق والمهندم نظرًا لأن الوزارة تسمى التربية والتعليم أي أن الحفاظ على التربية قبل التعليم.

أبرزها تقليم الأظافر.. قواعد النظافة الشخصية لاستقبال العام الدراسي

وتابع: يترتب على ذلك وجود عدد من القواعد للنظافة الشخصية التي يجب أن يتبعها الطلاب وهي:

- تقليم الأظافر لتظهر اليدين بشكل لائق ونظيف حيث تعتبر الأظافر موطنا جيدا للبكتيريا والجراثيم ومن السهل تنتقل إلى العينين أو الفم أثناء تناول الطعام.

- نظافة الأسنان باستخدام الفرشاة الشخصية والمعجون للحفاظ على رائحة الفم والحد من تسوس الأسنان.

التخلص من المناديل بعد استخدامها

- استخدام المناديل أثناء العطس أو السعال ثم التخلص منه بعد استخدامه.

- حلاقة الشعر وتسريحه ليصبح بشكل مهندم، أما بالنسبة للفتيات فعمل تسريحات للشعر مناسبة ويفضل ربط الشعر ولمّه.

- الاهتمام بغسل الملابس الخاصة بالمدرسة بشكل مستمر ويفضل وجود زي بديل يمكن استخدامه عند اتساخ الزي الأساسي.

- الحرص على الاستحمام بشكل يومي قبل الذهاب إلى المدرسة، للتخلص من الجلد الميت أو التعرق.

- الاهتمام بغسل اليدين فهو جزء أساسي من النظافة الشخصية للتخلص من البكتيريا والجراثيم.