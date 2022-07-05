حكم حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى للمضحي.. الإفتاء توضح

تناولت دار الإفتاء المصرية حكم حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى للمضحي من بين أحكام وفتاوى تتعلق بالأضحية وآدابها وشروطها، خاصة وأنه يسن لمن يضحي عدم الأخذ من شعره أو أظافره شيئا، وأكدت الدار أن ذبح الأضحية سنة مؤكدة على القادر عليها؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».

حكم حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى

وقبل شرح حكم حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى للمضحي ذكرت دار الإفتاء ما جاء في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»، وروى البيهقي عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَا يُضَحِّيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا»، مخافة أن يُرى ذلك واجبًا.

أحكام ذبح الأضحية

وبينت دار الإفتاء بخصوص حكم حلاقة الشعر قبل عيد الأضحى أنه يسن للمضحي أو من يعلم أن غيره يضحي عنه، ألَّا يزيل شيئًا من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما، ولا شيئًا من أظفاره بتقليم أو غيره، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية، ودليل هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، وفي رواية أخرى في مسلم أيضًا: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ».

متى يتاح للمضحى قص شعره وأظافره

وقالت دار الإفتاء فيما يتعلق بموضوع حكم حلاقة الشعر قبل عيد الاضحى ردا على سؤال تلقته يقول: متى يُتاح للمضحي قص شعره وأظافره؟: إنه يكره له إزالة شعره أو تقليم أظفاره، ولا يَحْرُم؛ لما أخرجه البخاري في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: «كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ».