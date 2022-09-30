إصابة مدير الرعاية الصحية بالأقصر في حادث على طريق الإسماعيلية

قالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إنّ الحالة الصحية للدكتور أحمد شفيق مدير الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، مستقرة، ووأجريت له كل الإسعافات اللازمة فور وصوله إلى المجمع.

وأضافت المصادر، أنّ الطبيب حضر إلى المجمع على قدميه دون سيارات إسعاف، إذ أصيب بكدمات وسحجات مختلفة في أنحاء الجسم، بعد تعرضه لحادث على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وأشارت المصادر إلى أنّ الطبيب كان يعاني من انخفاض شديد في ضغط الدم وعدم التركيز، إضافة إلى وجود سحجات وكدمات جراء الحادث الذي تعرض له وتم احتجازه في مجمع الاسماعيلية الطبي

اختلال عجلة القيادة وانفجار الإطار وراء الحادث

وأكدت مصادر أمنية، أنّ الحادث وقع على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، إثر انفجار إطار السيارة واختلال عجلة القيادة، ما أدى إلى خروج السيارة عن مسارها ونزولها في منطقة رملية.

وأشارت المصادر الي أن السيارة لم تتعرض الاصطدام باي سيارات أخري مؤكدة علي عدم وجود أي إصابات في الحادث سوا الطبيب احمد شفيق.