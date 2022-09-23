رئيس الرعاية الصحية يعفي مدير مجمع الإسماعيلية الطبي من منصبه في جولة ليلية

قرر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إعفاء مدير الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، من منصبه.

جاء ذلك خلال جولة ليلية مفاجئة، للدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، لمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة بالإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، للاطمئنان على سير العمل بالمجمع، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، الأقسام المختلفة بالمجمع، وقسم الاستقبال والطوارئ، وغرف الملاحظة "الجراحة"، وغرف الحالات الحرجة، طوارئ الأطفال، الفرز، الرعايات المركزة، غرف الإنعاش، إلى جانب الأقسام الداخلية للمرضى، والغرف الفندقية، كما راجع انتظام تواجد الفرق الطبية بطوارئ المجمع، وإجراءات الدخول والخروج، وذلك للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

تحدث مع المرضى بأقسام الاستقبال والطوارئ

وحرص الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، على التحدث مع المرضى بأقسام الاستقبال والطوارئ وغرف الملاحظة والأقسام الداخلية لاستطلاع آرائهم حول الخدمة الطبية المقدمة، للاطمئنان على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لهم، كما حرص على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية للاستماع إلى آرائهم حول استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة بالمجمع.

وشدد الدكتور أحمد السبكي، على انتظام تواجد الفرق الطبية، والفرق التمريضية بجانب المرضى لرعايتهم، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وإجراءات الأمن، وصيانة الأصول، وتواجد فرق رضاء المنتفعين، لتوفير كافة سبل الراحة للمرضى، وضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية وتلبية كافة احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية، بما يحقق رؤية وأهداف الهيئة، نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية؛ وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطن.

تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية والمستمرة لرئيس الهيئة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه لا تهاون في الانضباط بأقسام الطوارئ في كافة منشآت الهيئة، ومشيرًا للأطقم الطبية والإدارية وكافة العاملين بالمجمع، أنهم يعملون في أهم القطاعات بالدولة، قطاع الرعاية الصحية، الذي ولا بد أن يعمل ليلًا نهارًا من أجل خدمة المواطنين، وتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية لهم، وفق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية والمستمرة للدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، للخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين، بمنشآت هيئة الرعاية الصحية على أرض الواقع؛ للاطمئنان على سير العمل بالمنظومة والتأكد من توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.