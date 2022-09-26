رئيس «الرعاية الصحية» يشهد فعاليات ختام مبادرة «ممارسات دوائية متميزة»

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، فعاليات الحفل الختامي لمبادرة هيئة الدواء المصرية «الرعاية الصيدلية.. ممارسات دوائية متميزة - 100 مشروع تطويري لعام 2022/2021».

وأثنى الدكتور أحمد السبكي، على مبادرة هيئة الدواء المصرية، التي تهدف إلى تطوير الممارسات الصيدلية، وتنمية وتفعيل دور الصيادلة بالمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، لممارسات دوائية جيدة، مع الاستخدام الأمثل للموارد، وترشيد النفقات، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية الصحية المستدامة.

تطوير صناعة الدواء

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بمجهودات هيئة الدواء المصرية، تحت قيادة الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة، ودور صيادلة مصر في تطوير صناعة الدواء وضمان توفير دواء آمن وفعال وذو جودة عالمية للمواطن المصري، موجّهًا خالص شكره وتقديره للدكتور تامر عصام، على دعوته للمشاركة بفعاليات الحفل الختامي للمبادرة، لتكريم الفائزين من المشاركين في المشروعات التطويرية بالمبادرة.

وهنأ الدكتور أحمد السبكي، الدكتور تامر عصام، على نجاح المبادرة، ومشروعاتها التطويرية، التي تعكس حرص هيئة الدواء على تقديم خدمات دوائية متميزة، وتطوير الخدمات الصيدلية المقدمة للمريض، ورفع الكفاءة المهنية للصيدلي، ودعم تطبيق أنشطة أمان الدواء العالمية، كركيزة أساسية لتطبيق أعلى مستويات الرعاية الصيدلية، وتحقيق أمان وسلامة المرضى.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته البالغة لمشاركة هيئة الرعاية الصحية في المشاريع التطويرية بمبادرة هيئة الدواء، التي أسفرت عن فوز فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر بالمركز الثاني في برنامج حوكمة استخدام مضادات الميكروبات، وفوز فريق مجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية بالمركز الثاني في برنامج جودة الرعاية الصيدلية بالرعاية المركزة ICU كبار، وتكريمهم خلال فعاليات الحفل الختامي للمبادرة.

بناء نظام رعاية صحية متكامل

ولفت السبكي، إلى أهمية تكاتف وتضافر الجهود بين جميع الجهات والهيئات المعنية بالشأن الصحي لبناء نظام رعاية صحية متكامل وقوي ومرن وفعال، لافتًا إلى أنّ مأمونية الدواء ركيزة أساسية لضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية تحقق أمان وسلامة المرضى، وتحقيق أعلى درجات التميز في الرعاية الصحية المقدمة.

وعلى هامش الحفل الختامي لمبادرة هيئة الدواء «ممارسات دوائية متميزة»، أهدى الدكتور تامر عصام، درع تكريم، للدكتور أحمد السبكي، تقديرًا لجهوده في تطوير الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ومشاركة الهيئة في دعم وتعزيز خدمات الرعاية الصيدلية، إضافة إلى حرصه الدائم على المشاركة بجميع المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.