قبل بداية العام الدراسي.. 7 أفكار لتسريح شعر طفلتك أهمها الضفيرة

يكمل الشعر المظهر الخارجي للأطفال فتوليه الأمهات اهتمامًا بالغًا خاصة الفتيات لما يحتاج شعرهم من عناية وتنظيف ووقت ومجهود يوميا لتبدو الفتاة الصغيرة كل يوم بمظهر جديد فتقطع الأمهات من وقتهن الصباحي لتصفيف شعرهم قبل الذهاب للمدرسة.

ولأهمية تقدم «الوطن» تسريحات للشعر يسهل على الأمهات تنفيذه صباحا، عبر ألاء جميل أخصائي التجميل وتصفيف الشعر.

عوامل اختيار تسريحة الشعر الملائمة

قالت ألاء جميل، إن الأمهات تجد صعوبة في اختيار تسريحة تلائم شعر الطفلة ودرجات الحرارة التي تشكل عاملًا مهمًا باختيار تسريحة الفتيات حتى عمر 10 سنوات.

وذكرت أخصائي التجميل أن تسريحة الضفيرة تناسب كل الفتيات بمختلف أعمارهن، وطول الشعر وملمسه مع وجود أنواع تناسب ارتفاع درجات الحرارة مثل الضفيرة الفرنسية التي تعتمد على خصلتين شعر وليس ثلاث.

وتسريحة أخرى تعتمد على تضفير أو لم جزء من الشعر وترك الجزء الآخر حرًا، وهي تناسب الفتيات الأكبر سنًا ذوات الشعر الطويل ناعم الخصلة المنسدل خاصة خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.

تسريحات للشعر القصير

تناسب تسريحة «الكحكة»، الطفلات ذوات الشعر القصير بينما تكون المعتادة لذوات الشعر الطويل.

وتناسب التسريحة التي تعتمد على تقسيم الشعر وتضفيره الفتيات الصغار ذوات الشعر القصير ذو الخصلة الأقل نعومة مما لا يترك مجالا للشعر للهيشان.

وتناسب تسريحة الشعر المنسدل الشعر الناعم بأطواره المختلفة وتوفر أيضَا وقتا للأم.

تسريحات شعر تناسب وقت الأم

وللأم المستعجلة أو الطفلة ذات خصلات الشعر الخشنة ينصح بتصفيفه «كيرلي»، أو بالتضفير عدة ضفائر مما لا تطلب فك الربطات يوميًا.

وأخيرًا، تعد تسريحة «ذيل الحصان» أكثر التسريحات شيوعا لدى الأمهات بالعام الدراسي، خاصة بطول الشعر المتوسط لكن ينصح ألا يتم الضغط كثيرًا على رابطة الشعر.