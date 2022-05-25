كيف تتلقى منحة مجانية للتدريب على تصفيف الشعر وتجميل الأظافر؟

تواصل وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، القيام بدورها التنموي والخدمي المجتمعي، الذي ساهم بشكل كبير وملحوظ، لا سيما خلال الأربع سنوات الأخيرة، في توفير فرص عمل عديدة ومتنوعة في كل المجالات، للشباب والخريجين من كافة فئات المجتمع، وذلك في إطار التنفيذ الفوري من الوزارة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تأهيل وتمكين الشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم، وفي هذا الإطار تعلن وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية المصرية للتنمية (ندا) ، عن منحة مجانية في مجال (محترفي التجميل) وتصفيف الشعر وتجميل الأظافر.

خطة التدريب والضوابط والاشتراطات للحصول على المنحة المجانية

«الوطن» تستعرض خطة التدريب والضوابط والاشتراطات التي وضعتها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب، لتدريب الشباب على تجميل وتصفيف الشعر في الخطوات التالية:

1 - دورة تدريبية عن التوعية المهنية لتجهيزك لسوق العمل لمدة 5 أيام.

2- التدريب الفني (العملي).

3- كورس عن التسويق الذاتي، مدة هذا التدريب 82 يوما، 3 أيام في الأسبوع (الدراسة تكون نظري وعملي) بعد النجاح يحصل الطالب شهادة معتمدة من «لوريال».

إذا أردت الالتحاق بالدورة التدريبية يجب أن تتوافر فيك الشروط الآتية:

- أن يتراوح سنك من 18 – 40 سنة.

- أن تكون من سكان القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة - القليوبية)

- تحديد موقفك من الخدمة العسكرية (الذكور فقط).

- متفرغ طوال فترة التدريب وتلتزم بالالتحاق بجميع مراحل المشروع.

- لديك المقدرة والرغبة في العمل بعد التدريب

- نقبل الحاصلين على كل المؤهلات التعليمية بحد أدنى الشهادة الإعدادية.

- للاشتراك من خلال اللينك التالي :

https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1FAIpQLSfA1VMrEMf8TS.https://adminlive.elwatannews.com/viewform

مبادرات لتوفير فرص تسويقية حقيقية

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، كانت قد أطلقت مبادرة «منتجك دخلك» التي تهدف لتوفير فرص تسويقية حقيقية للصناعات اليدوية بشكل كبير وفعال في كل أندية ومراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية كافة.