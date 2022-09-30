حملات للكشف عن المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية في بداية العام الدراسي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية مع دخول العام الدراسي الجديد اعتبارا من الأسبوع المقبل أول شهر أكتوبر، مشيرة إلى الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حياله وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة

وأكدت التضامن في تقرير صادر عنها، استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طول فترة الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقار المدارس، مؤكدة أن من يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪.‬

من جانبه قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال الفصل الدراسي الأول، حيث تستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بمختلف المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، كما سيتم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلقة، خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب.

إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية

ولفت عثمان إلى أنه سيتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

وأشار عثمان، إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» سيتلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، وسيتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نجح خلال السنوات الماضية في تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية، وخلال العام الدراسي الماضي 2021/2022 تم الكشف على 14220 سائق حافلات مدرسية وانخفضت نسبة التعاطي إلى 0.8% بعدما كانت 12% عام 2017.

ويأتي ذلك أيضا مع تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين الموظفين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة وفصل الموظف متعاطي المواد المخدرة، مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان‪ .