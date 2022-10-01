غرفة السياحة: انطلاق رحلات العمرة خلال أيام.. وحلول جديدة لتنفيذ التعاقدات

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن انفراجة جديدة بموعد انطلاق رحلات العمرة التي كان مقرر انطلاقها خلال الأسبوع الجاري.

وتابع «وحيد» في تصريح خاص لـ«الوطن»،: رغم أن خطة التشغيلية لموسم العمرة الحالي لم تعلن حتى الآن، وعدم تشغيل البوابة المصرية للعمرة بشكل رسمي إلا أن شركات السياحة أنهت ترتيبات انطلاق الرحلات خلال أيام، ونجحت في إيجاد حلول مؤقتة كي تفي الشركات بتعاقداتها مع العملاء.

وأكد أحمد وحيد، انطلاق رحلات العمرة التي تم حجز تذاكرها في موعدها، وتقدم شركات السياحة تعاقداتها مع المواطنين والهيئات الحكومية إلى وزارة السياحة، مع كتابة تعهد بأن تأشيرات العمرة سيتم تنفيذها خلال الأسبوع الجاري وتخصم من حصة الشركات حال إقرار نظام الحصص المتساوية في توزيع تأشيرات العمرة بين شركات السياحة المنظمة للرحلات.

الخطة التشغيلية لموسم العمرة تعلن الأربعاء المقبل

وتوقع «وحيد»، أن تصدر الخطة التشغيلية لموسم العمرة لهذا العام الأربعاء المقبل، ما يعني أن الرحلات التي سيتم تسييرها ستكون مستثناة من الخطة التشغيلية.

وأوضح أن تشغيل رحلات العمرة دون صدور الخطة التشغيلية للموسم أو اكتمال الضوابط يدل على حرص وزارة السياحة على حقوق المعتمرين المصريين وعدم الإخلال بتعاقداتها مع المواطنين.

أولى رحلات العمرة قد تنطلق يوم الإثنين المقبل

وكشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار عن انطلاق أولى رحلات العمرة لهذا العام الإثنين المقبل، إذ أن الوزارة حريصة على التزام شركات السياحة بتعاقدات برامج العمرة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، خاصة أن الحكومة هي من حددت موعد انطلاق رحلات العمرة يوم 1 أكتوبر 2022، وهو ما جعل الشركات تحدد مواعيد بدء رحلاتها وفقا لهذا الموعد.