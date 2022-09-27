كل ما تريد معرفته عن موعد انطلاق رحلات العمرة 2022

تنتظر شركات السياحة المصرية اجتماع مجلس الوزراء المقرر أن يعقد غدا الأربعاء، والذي من المحتمل أن يشهد إعلان الخطة التشغيلية لموسم العمرة لهذا العام، إذ تبدأ أولى رحلاته يوم السبت المقبل.

اجتماع مجلس الوزراء

وقال أحمد وحيد، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الجميع يترقب ما يسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء لمعرفة آلية تشغيل موسم العمرة لهذا العام، والذي من المرجح أن تعلنها الحكومة غدا.

أوضح في تصريحات لـ«الوطن» أنه حال لم يعلن مجلس الوزراء غدا الخطة التشغيلية لموسم العمرة للعام الهجري 1444، فإن بعض شركات السياحة تتقدم بطلب إلى وزارة السياحة والآثار لبدء الرحلات في موعدها 1 أكتوبر، وذلك التزاما بالمواعيد التي حددتها تلك الشركات مع المعتمرين.

عدد تأشيرات العمرة التي تنظمها الوزارة

وأضاف أن شركات السياحة ستٌقدم في طلبها لوزارة السياحة تعهدا بأن عدد تأشيرات العمرة التي تقوم بتنظيمها خلال الأيام الأولى لموسم العمرة تخصم من حصتها المقررة لها خلال موسم العمرة الحالي.

وأشار إلى أنه حال رفض وزارة السياحة والآثار لهذا المقترح فإن رحلات العمرة ترجئ لحين إقرار آلية العمل خلال موسم العمرة الحالي.

تابع أن إرجاء تشغيل رحلات العمرة يتسبب في خسائر كبيرة للشركات التي قامت بحجز رحلاتها، وفقا لقرار مجلس الوزراء ببدء الرحلات أول أكتوبر 2022، فضلا عن الضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار لهذا العام.

وشدد على أن تأخير بدء الرحلات عن الموعد المحدد لها سيهز من ثقة العميل بشركات السياحة الجادة والملتزمة بضوابط العمرة، موضحا أن أكثر من 1800 شركة سياحة لها حق تنظيم رحلات العمرة لهذا العام باتت جاهزة لتنظيم الرحلات بداية من يوم السبت المقبل.

التزام الشركات السياحية بالقرارات الحكومية

أضاف: «في الوقت الذي التزمت فيه شركات السياحة بالقرارات الحكومية ببدء الرحلات خلال شهر أكتوبر، فإن السماسرة قاموا بتسفير أكثر من 40 ألف مواطن للعمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة، ما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات لذا فإنه من الضروري بدء رحلات العمرة بموعدها».