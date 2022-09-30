«المهندسين» تكرم مسؤولين ووزراء سابقين وشخصيات عامة في يوم المهندس المدني

كرَّمت نقابة المهندسين عددا من المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين، فضلا عن شخصيات عامة وقيادات نقابية خلال الاحتفال بيوم المهندس المدني مساء اليوم.

النقيب السابق على رأس المكرمين

وكان على رأس المكرمين المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين السابق، والمهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المشروعات الهندسية، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي، وائل الدجوي وزير التعليم العالي الأسبق، كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية الأسبق، محمد أحمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس الأسبق.

كما تم تكريم خالد الذهبي رئيس مركز بحوث الإسكان، والدكتور عبد الرحمن مجاهد وكيل كلية الهندسة بجامعة أسيوط الأسبق، وجمال عبد الواحد رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم، والدكتور محمد عبد الغني رئيس شعبة الهندسة المدنية الأسبق.

تكريم عثمان أحمد عثمان

كما تم تكريم اسم المهندس الراحل عثمان أحمد عثمان نقيب المهندسين الأسبق، وتسلم التكريم نجله المهندس أحمد عثمان، واللواء محمود مغاوري أمين عام النقابة الأسبق، بالإضافة إلى تكريم أوائل كلية الهندسة.

وقدم الحفل الإعلامية بثينة كامل، كما شارك في الحضور العالم المصري المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الهندسية، والمهندس عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس هاني سويلم وزير الري، والنائب أشرف رشاد، أمين عام حزب مستقبل وطن والنائب الأول لرئيس الحزب، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري السابق.

وشهد الحفل تكريم أوائل الخريجين، كما تم عرض فيديو للمشروعات القومية التي نفذتها الدولة تحت عنوان «الجمهورية الجديدة».