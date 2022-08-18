نقابة المهندسين تنظم محاضرات حول مستقبل محطات الطاقة النووية في مصر

أعلنت لجنة التدريب في نقابة المهندسين عن تنظيم محاضرة بالتعاون مع الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، بعنوان «مصر ومحطات الطاقة النووية»، غدا الجمعة 19 أغسطس 2022 في الثامنة مساء عبر تقنية زووم.

نقابة المهندسين

وعلى صعيد جدول المحاضرات التدريبية لأعضاء نقابة المهندسين، أعلنت النقابة عن جدول محاضرات شعبة الهندسة المدنية بداية من السبت المقبل 20 أغسطس 2022 الجاري بمحاضرة «المكتب الفني لإدارة المشروعات»، للمهندس محمد الخولاني، مدير تنفيذي بشركة المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تنظم شعبة الهندسة المدنية محاضرة مطلع كل أسبوع، حيث تتناول المحاضرة الثانية يوم السبت 3 سبتمبر المقبل موضوع «طرق استكشفا التربة - الخصائص الهندسية لأنواع التربة المختلفة» ويلقيها الدكتور عادل هاشم، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث والإسكان.

التحكيم الدولي

بينما تتناول المحاضرة الثالثة لشعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين المصرية موضوع «التحكيم الدولي وعقود الفدك» وذلك يوم السبت 17 سبتمبر المقبل، ويقدمها الدكتور شريف الهجان، أستاذ بالجامعة الأمريكية.

أما المحاضرة الرابعة والتي من المقرر تنظيمها يوم السبت 1 أكتوبر 2022 المقبل فتتناول موضوع «ضبط جودة الخرسانة وموادها»، ويلقيها الدكتور هاني الشافعي، أستاذ خواص المواد بجامعة عين شمس».

وتحمل المحاضرة الخامسة عنوان «الأسس القانونية والأخلاقية والعلمية لتقارير السلامة الإنشائية»، ويقدمها الدكتور مجدي الشيخ يوم السبت 15 أكتوبر المقبل، وأخيرا تتناول المحاضرة السادسة يوم السبت 29 أكتوبر المقبل موضوع «الطرق الحديثة لتثبيت التربة»، ويقدمها الدكتور رامي محمد الشربيني، أستاذ التربة والأساسات بكلية الهندسة جامعة القاهرة.