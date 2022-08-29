مجلس نقابة المهندسين يعلن تشكيل لجنة التعليم

أعلن مجلس نقابة المهندسين، اليوم، تشكيل لجنة التعليم الهندسي بالنقابة العامة للمهندسين، بإشراف المهندس حسام رزق وكيل أول النقابة، إذ كان المجلس أصدر بيانا سابقا، أكد فيه أن لجنة التعليم الهندسي طبقا لقانون النقابة ولائحته التنفيذية، هي المنوطة بتولي ملف التعليم الهندسي، من خلال إصدار توصياتها، وعرضها على المجلس الأعلى للنقابة، لاتخاذ القرارات والإجراءات التنفيذية.

لجنة التعليم الهندسي

جاء تشكيل لجنة التعليم الهندسي في نقابة المهندسين، تحت إشراف الدكتور مهندس حسام رزق، وكيل أول النقابة، كالتالي:

1- الدكتور وائل محمد الدجوى رئيسا للجنة.

2- الدكتور ياسر حسني صقر وكيلا للجنة.

3- الدكتور ناصر أحمد عبدالجواد رضوان خالد وكيلا للجنة.

4- الدكتور أحمد حسين حسني أبو السعادات مقررا للجنة.

5- الدكتور محمد على بركات مقرر مساعد.

أعضاء لجنة التعليم الهندسي

وبحسب ما أعلنه مجلس نقابة المهندسين فإن اللجنة تضم في عضويتها 20 عضوا وهم:

6- الدكتور محمد أحمد محمدين

7- الدكتور معتز محمود طلبه

8- الدكتور يوسف فوزي راشد

9- الدكتورة مادية الحناوي

10- الدكتور عمرو على عبدالرحمن.

11- الدكتور محمد مصطفى الفحام

12- الدكتور أحمد البدوي سيد عبدالمنعم

13- الدكتور تامر مصطفى محمد الكوراني

14- الدكتور عمرو عبدالمنعم محمد البغدادي

15- الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم

16- الدكتور حافظ سعيد حواس

17- الدكتورة شيماء نبيل الجيزاوي

18- الدكتور أسامة حسن معوض

19- الدكتور سعد مكرم سعد عوض الله

20- الدكتورة رحاب معتصم نصر المغربي

21- الدكتور أحمد على محمود

22- الدكتور تامر محمد النادي

23- الدكتور محمود عبداللطيف علوي

24- الدكتور حسين حسن محمد صابر

25- عبدالفتاح هاشم.