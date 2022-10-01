قائمة المحظورات بالمدارس.. الهواتف والملابس غير اللائقة ودخول أولياء الأمور

انطلق العام الدراسي الجديد 2022-2023، اليوم السبت في 12 محافظة وهي: «الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، وكفرالشيخ، والبحيرة، والإسماعيلية»، فيما تنتظم الدراسة غدا في باقي المحافظات علي مستوي الجمهورية بجميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة عربي ولغات علي مستوي الجمهورية وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي.

متابعة استلام الكتب

وتضمنت التكليفات الصادرة، إلى المديريات التعليمية متابعة استلام الطلاب للكتب المدرسية، وتحميل النسخة الإلكترونية منها، وتقسيط المصروفات الدراسية على 4 دفعات.

كما شملت تعليمات الوزارة، بمتابعة الالتزام بالزي الدراسي الموحد، والتزام المعلمين بالمدارس التي تليق بمكانتهم باعتبارهم قدوة يحتذى بها الطلاب، والتزام كل المنشآت التعليمية بتنفيذ التعليمات المستدامة بما يضمن حفاظ علي سلامة الطلاب، وغلق الأبواب عقب الانتهاء من طابور الصباح وإحكام دور الإشراف عليها وفحص هوية الزائرين بالمدارس تسجيل الغياب وعدم استخدام مكبرات الصوت.

تفعيل لائحة الانضباط المدرسي

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة تفعيل لائحة الانضباط وحظر التدخين وعدم تحميل الطلاب أي مبالغ مالية بخلاف المنصوص عليها في القرارات الوزارية مع عدم التراخي في تسجيل الغياب يوميا ومنع مندوبي الإعلانات والتسويق من دخول المدارس وحظر التطرق لأية قضايا سياسية أو حزبية وعدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس.

قائمة بالمحظورات

وتضمنت التكليفات الصادرة من وزارة التربية والتعليم إلى مديري المديريات والإدارات التعليمية قائمة بالمحظورات التي يجب التصدي لها في جميع المدارس.

وشملت قائمة المحظورات في المدارس:

- حظر دخول أو استخدام التليفون المحمول المزود بكاميرا نهائيًا داخل المدرسة.

- ممنوع دخول أولياء الأمور للمدرسة والتجول بها.

- التزام الطلاب بالشكل اللائق للزي المدرسي والمظهر العام للطالب.

- التزام الطلاب بمواعيد المدرسة ودخول المدرسة في المواعيد المحددة وحضور طابور الصباح.

- ممنوع ارتداء البناطيل المقطعة أو القصيرة وممنوع لبس الحظاظات.

- ممنوع الشعر الطويل والحلقات الشاذة.

- ممنوع ارتداء «الصنادل» و«الشباشب» أثناء الذهاب للمدرسة والالتزام بالزي المدرسي.

- حظر العقاب البدني لأي سبب كان.