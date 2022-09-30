وزير التعليم يتفقد مدارس في دمياط غدا بأول أيام العام الدراسي الجديد

يتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح غداً السبت الموافق 1 أكتوبر في الساعة العاشرة والنصف صباحاً، سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد 2023، بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بجوار كلية الفنون التطبيقية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس.

العام الدراسي الجديد 2023 سيكون متميزاً

وقال وزير التعليم، إن جميع المديريات التعليمية انتهت من الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2023، وأن الوزارة ستعمل على تحقيق الانضباط داخل المدارس، وعودة الطلاب، وأن العام الدراسي سيكون عاما متميزاً، ويقدم محتوى تعليمي لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

نعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب خلال العام الدراسي الجديد

وأضاف وزير التعليم، في تصريحات صحفية له، أن الوزارة ستعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد 2023، واستكمال أعمال تطوير منظومة العملية التعليمية على كافة الأصعدة، إذ إن جميع المدارس تم تعقيمها وتطهيرها وتنظيفها للوقاية من تفشي الفيروس حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

ونوه أن الجميع داخل الوزارة سيعمل على تحقيق عام دراسي جديد متميزاً ومتكاملا لجموع الطلاب.