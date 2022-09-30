«التعليم» توجه المدارس بعقد لقاءات شهرية مع ذوي الاحتياجات الخاصة

وجهت المديريات التعليمية تعليمات جديدة للإدارات والمدارس بشأن انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023، أهمها ضرورة المتابعة الشخصية والجادة من قبل المديرين لضمان حسن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، والتأكد من استلام الطلاب للكتب المدرسية، والتوجيه بتحميل النسخة الإلكترونية منها وكذلك البرامج الدراسية.

الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال

وشددت المديريات في خطاب للإدارات، على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والمعلمين والإداريين وعقد لقاءات دورية شهرية معهم والاهتمام بمرحلة رياض الأطفال والتأكيد على أهميتها في عملية إعداد الأطفال للتعلم.

وأكدت المديريات التعليمية ضرورة توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التعليم بالمدارس ومتابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي وتفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية ومتابعة الالتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزاري المنظم لعمل مجموعات التقوية المدرسية.

توظيف القنوات التعليمية

ونوهت إلى ضرورة توظيف القنوات التعليمية في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي العام لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات من خلال تخصيص فترة مشاهدة واحدة لكل مادة دراسية أو فترتين لمادة اللغة العربية فقط والفترة تعادل حصتين دراسيتين لعرض المادة التعليمية من خلال السبورة الذكية أو الداتا شو أو أجهزة الكمبيوتر لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الدرس مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب ويخصص باقي النصاب المقرر لحصص المادة.

حظر استخدام أي مقررات دراسية غير الصادرة عن الوزارة

ونبهت على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية ومواعيد عقد الامتحانات وعدم عقد أية امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالمسيحيين والتنبيه المشدد بحظر الاستخدام أو الترويج لأي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة داخل المدارس وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات التعليمية على المدارس ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كل الجهود الممكنة لمحاربتها تمهيداً للقضاء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.