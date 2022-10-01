أبطال فيلم الفيل الأزرق في معرض الرياض للكتاب اليوم

يلتقي صناع فيلم الفيل الأزرق مساء اليوم السبت، بالجمهور السعودي في المملكة العربية السعودية، من خلال ندوة خاصة سيتم إقامتها ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب.

وستشمل ندوة الفيل الأزرق حضور بعض أبطال الفيلم، ومنهم كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم، ومخرج العمل مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، وستنطلق الندوة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على خشبة مسرح تونس الخضراء.

تفاصيل فيلم الفيل الأزرق

يذكر أن فيلم الفيل الأزرق تم تقديم جزئين منه، الأول كان من بطولة عدد كبير من الفنانين بينهم كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم ولبلبة وشيرين رضا ومحمد ممدوح ودارين حداد ومحمد شاهين وفراس سعيد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

أبطال الجزء الثاني لفيلم الفيل الأزرق

أما الجزء الثاني من الفيلم فضم عددا آخر من الفنانين، منهم هند صبري وتارا عماد وإياد نصار وأحمد خالد صالح ومروان يونس.