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كريم عبدالعزيز: وافقت على «كيرة» بلا تردد.. والفكرة بدأت منذ «الفيل الأزرق»

كتب:

شريف سليمان
10:55 م | الأحد 10 يوليو 2022
الفنان كريم عبد العزيز

الفنان كريم عبد العزيز

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إن دوره في فيلم كيرة والجن، «أحمد عبد الحي كيرة» بدأ من قراءة الشخصية في الرواية، حيث بدأ الإعداد واختمار الفكرة بالنسبة للمخرج مروان حامد، والكاتب أحمد مراد منذ تصوير الفيل الأزرق، وحينها كان لدي شغف لقراءة الرواية الأصلية. 

تفاصيل قبوله المشاركة في الفيلم

وأضاف عبدالعزيز، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «مروان حامد وأحمد مراد كانا يجهزان للفكرة منذ سنوات»، لافتا إلى أنه وافق على الدور مباشرة بعد مكالمة جرت بينه وبين المخرج مروان حامد أخبره فيها بجاهزية الرواية والسيناريو وهو ما جعله يوافق دون نقاش. 

وتابع: «وافقت بلا نقاش وفرحان بمشاركتي فيه لعدة أسباب أولها الرواية والكتابة والإنتاج وللشخصية التي أقدمها كونه فيلما سينمائيا حتى النخاع، والقائمين على التصوير والإخراج والإنتاج وكل الأبطال كانوا في حالة سينمائية كبيرة».

وبيّن، أن التحدي خلال الثلاث سنوات هو الحفاظ على الشخصية على مدار ثلاث سنوات دون زيادة في الوزن أو الشخص، مشيرًا إلى أنه سعيد أن مصر باتت تنتج أفلاما بهذا الحجم والجودة: «فخور وفرحان بمشاركتي في هذا الفيلم».

الفيلم في الصدارة

ويتصدر فيلم «كيرة والجن» بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز، إيرادات السينما منذ عرضه في 30 يونيو الماضي، وحتى ليلة أمس السبت أول أيام عيد الأضحى، ومن ثم، فقد ابتعد بالصدارة عن فيلم «بحبك» لتامر حسني، الذي يعتبر منافسه الأقرب.

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