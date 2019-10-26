استمرارا للنجاح الكبير الذي حققه فيلم الفيل الأزرق 2، حيث تخطت أرباحه حاجز الـ100 مليون جنيه، مازالت السينمات المصرية تعرض الفيلم حتى الآن بعد مرور نحو 3 أشهر على بداية عرضه.

وتدور أحداث فيلم الفيل الأزرق 2 حول عودة الدكتور يحيى إلى قسم غرب حريم ليواجه مريضة نفسية قتلت زوجها وابنتها، ويحاول الدكتور "يحيى" حل لغز القصة.

وشجع نجاح الجزء الأول والثاني من الفيلم على استكمال الأحداث بعمل جزء ثالث، وفيلم الفيل الأزرق 2 للكاتب احمد مراد، والمخرج مروان حامد، بمشاركة مجموعة كبيره من الفنانين منهم كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وشيرين رضا وإياد نصار.

يعرض الفيلم في عدد من السينمات حتى الوقت الحالي وهي "صن سيتي، سيتي ستارز، أمريكانا بلازا، جلاكسي سينبلكس مول العرب، نايل سيتي، سان ستيفانو مول، داندي مول، مول مصر".