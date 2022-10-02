الجنايات تستكمل محاكمة بطرس غالي في قضية «فساد الجمارك»

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة وزير المالية الأسبق بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الجمارك».

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان، ووليد عبدالرؤوف، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، وحسام عبدالشكور.

المشدد غيابيا لمدة 15 عاما

وفي وقت سابق، كانت محكمة الجنايات، قد عاقبت المتهم بطرس غالي وزير المالية الأسبق، بالسجن المشدد غيابيًا لمدة 15 عامًا، وعزله من وظيفته، وإلزامه ومطالبته برد مبلغ مالي بلغ قيمته 35 مليون جنيه و791 ألفًا، وغرامة مساوية لنفس المبلغ السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الجمارك».

إفساد الجمارك

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإحالة المتهم للمحاكمة، وجه له تهمة إفساد الجمارك، وكان ذلك خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011، بعد صدور قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005، الذي يوجب بتجميع عدد ونوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف المتهم في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، عن طريق تخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وبالفحص تبين أن السيارات بلغت قيمتها نحو 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى انخفاض ثمن هذه السيارات واستهلاكها دون وجه حق بالمخالفة مع القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.