خدمات تقدمها النيابة العامة إلكترونيا.. بينها وثائق الأحوال الشخصية

الكثير من الخدمات تقدمها النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني للتوفير على المواطنين في الوقت والمجهود، حيث يمكن بأسهل طريقة الحصول على تلك الخدمات من خلال الدخول على موقع النيابة العامة، واتباع خطوات مبسطة حتى الحصول على الخدمة.

خدمات تقدمها النيابة العامة إلكترونيًا

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» أبرز الخدمات التي تقدمها النيابة العامة من خلال موقعها الإلكتروني بطريقة سهلة ومبسطة، حيث يمكنك الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة وإتباع عدد من الخطوات تنتهى بالحصول على الخدمة.

الاستعلامات والتصالح الفوري

وتقدم النيابة العامة من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal خدمات نيابات المرور والتى تتضمن الاستعلامات والتصالح الفوري والدفع والتظلمات وخدمة متابعة الطلبات.

كما أن النيابة العامة تقدم خدمات وثائق الأحوال الشخصية وتتضمن خدمة الوثائق الشخصية، وخدمة متابعة الطلبات وخدمة متابعة البحث اليدوي وخدمة إلغاء الطلب، كما تقدم النيابة العامة خدمات نيابة الأسرة وخدمات النيابات الجنائية.