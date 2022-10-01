إصابة شاب سقط من قطار في محطة أبو حماد بالشرقية

تعرض شاب، صباح اليوم السبت، لإصابات مختلفة إثر سقوطه من القطار المار بمحطة أبو حماد بمحافظة الشرقية، ونُقل إلى مستشفى أبو حماد لتلقي الرعاية اللازمة، فيما حُرر محضر بالواقعة، واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط شاب من قطار

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسي، يفيد ورد إشارة من مستشفى أبوحماد المركزي، بوصول شاب مصاب بإصابات مختلفة إثر سقوطه من القطار في محطة أبو حماد.

وتم إيداع الشاب المصاب إثر سقوطه من القطار بالمستشفى، ليتلقى الرعاية الطبية اللازمة، فيما حُرر محضر بالواقعة.

وشهدت محطة القطار أمس أمام قرية الصوة التابعة لمركز أبو حماد مصرع طفل عمره أربعة عشر عاما، نتيجة انزلاق قدمه أثناء سير القطار، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان بعدما اتخذت كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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كما تعرض شاب، عمره 45 عاما، لبتر ساقه أمس، بعدما سقط من القطار أثناء سيره، ونُقل الشاب إلى مستشفى بلبيس المركزي، واستدعت حالته الصحية بتر ساقه الأيمن.