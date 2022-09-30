ختام مهرجان الشرقية للخيول.. وإلغاء الحفل حدادا على طلاب الطب الـ4

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إلغاء الحفل الختامي لمهرجان الشرقية للخيول العربية حداداً على أرواح عدد 4 طلاب من كلية الطب بفاقوس جامعة الزقازيق الذين لقوا مصرعهم إثر انقلاب سيارتهم في ترعة بفاقوس داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأعلن المحافظ، في بيان، ختام المهرجان اليوم الثاني والأخير لمهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 26 بأرض الفروسية بمدينة بلبيس بمشاركة أصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصلية لتتبارى في مسابقة أدب الخيل.

جناح مديرية الطب البيطري

حرص المحافظ على تفقد جناح مديرية الطب البيطري المشارك في فعاليات المهرجان بهدف تعريف المواطنين بمجهودات الدولة في سبيل النهوض والحفاظ على الحصان العربي الأصيل حيث استمع لشرح تفصيلي من اللواء دكتور إبراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري عن دور المحجر الدولي المعتمد لتصدير الخيول التابع للقوات المسلحه والمنوط بتصدير الخيول لدول العالم.

مهرجان الشرقية للخيول العربية يُعد علامة مميزة للمحافظة

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتي تجسيداً وتذكيراً لكل أهل مصر بعراقة وأصالة هذه المحافظة التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.