مدارس الشرقية تبدأ العام الجديد بـ8 إجراءات صحية.. غرف عزل ومسح حراري 

أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، الاستعداد من الناحية الطبية والصحية لاستقبال العام الدراسي الجديد، لعدم الإصابة بالأمراض المعدية خاصة فيروس كورونا المستجد..

تطعيم 96 % من العاملين

وأشار وكيل الوزارة إلى تطعيم ما يقرب من 96% من جميع العاملين بقطاع التعليم بالشرقية، والنسبة الباقية عبارة عن حالات مرضية مختلفة يتم متابعتها صحيا لتلقي العلاج، وسيتم تطعيمها عندما تسمح ظروفهم المرضية بتلقي لقاح كورونا.

وأوضح محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول الوزارة، التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية ومديري إدارات المدارس التعليمية باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التالية:

1- توفير البيئة الصحية

يتم ذلك من خلال التهوية الجيدة للفصول والمعامل ودورات المياه وحجرات الأنشطة، والحرص على تطهير ونظافة المدرسة في مختلف مراكز الشرقية باستمرار، وعدم تراكم القمامة، وتطهير الأسطح المشتركة باستخدام الكلور المخفف، وذلك تحت إشراف إدارة المدرسة.

2- توعية أولياء الأمور

يقوم المشرفين على العملية التعليمية بالمدارس بتوعية أولياء الأمور بعدم إرسال الطفل إلى المدرسة حال ارتفاع درجة حرارته إلى 38 درجة فأكثر، أو ظهور أعراض مرضية أخرى، والتواصل مع إدارة المدرسة لاتخاذ اللازم في هذا الشان، مع ضرورة غسيل اليدين بالماء والصابون جيدا قبل الخروج من المنزل، أو فركها بالكحول تركيز 70%.

ويجب أن يتأكد ولي الأمر من ارتداء الطالب للكمامة الطبية بشكل صحيح، وتوعية الطالب بضرورة تناول الطعام والشراب الخاص به، وعدم تناول أي أطعمة من الباعة الجائلين.

3- تطهير حافلات وسيارات المدارس

شددت المديرية على تطهير الحافلات المدرسية قبل ركوب الطلاب، مع التهوية الجيدة لها، حتي يتم التخلص من رائحة الكلور والمطهرات، وإجراء المسح الحراري للطلاب قبل صعود الحافلة، وتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الطلاب عند ركوبهم ونزولهم من الحافلات.

4- الدخول إلى المدارس والخروج منها

وأكدت المديرية على إجراء قياس درجة الحرارة للتأكد من عدم وجود ارتفاع درجة حرارة الطلاب والمعلمين والمعاونين والزائرين، وعدم التزاحم عند الدخول إلى المدرسة والخروج منها، والتزام مسؤول الأمن القائم على عملية الفرز الحراري بارتداء الكمامة وتطهير يديه بالماء والصابون أو الكحول.

5- دخول الفصول والفسحة المدرسية

يصطحب معلم الحصة الأولى الطلاب من الطابور إلى الفصل، وينظم دخولهم وجلوسهم بشكل آمن بدون تزاحم، مع مراعاه التباعد الجسدي بينه وبين الطلاب عند التحرك بينهم، مع منع تبادل الأدوات المدرسية بين الطلاب، وعند الخروج للفسحة يتم تقسيم الطلاب المتواجدين بالمدرسة إلى فسحتين منفصلتين بموعدين مختلفين لتقليل التزاحم

6- متابعة ورصد وتحليل بيانات غياب الطلاب

حصر ومتابعة غياب الطلاب والمعلمين والأطقم المعاونة يوميا، وتحديد الغياب لأسباب صحية، مع إبلاغ الإدارة التعليمية بنسب الغياب يوميا، وفي حال زيادة نسبة الغياب بصورة ملحوظة يتم إبلاغ الإدارة الصحية لعمل التقصي اللازم.

7- غرف عزل مؤقت بالمدارس

التشديد علي تخصيص غرفة عزل مؤقت بكل مدرسة، بحيث تكون منفصلة عن العيادة المدرسية، وتُستخدم عند الاشتباه في إحدى الحالات بين الطلاب أو العاملين بالمدرسة، وفي حال إصابة أحد التلاميذ أو الطلاب يصاحبه أحد المشرفين لحين حضور الطبيب المختص أو ولي الأمر، أو الإحالة إلى المستشفى، مع التأكيد على تطهير الأيدي وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين بتلك الغرفة.

8- خدمات الأكل والشرب بالمدرسة

التنبيه على منع تواجد الباعة الجائلين أمام المدرسة، واستخدام كل طالب زجاجة مياه خاصة به، واستخدام الأكواب والأطباق ذات الاستخدام الواحد، وقصر تقديم الوجبات والمشروبات بالمدرسة على الاشخاص المصرح لهم بذلك، وتحت إشراف المباشر لإدارة المدرسة.