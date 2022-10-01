تسليم 33 طرفا صناعيا للمرضى غير القادرين في بني سويف خلال شهر

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، تسليم 33 جهاز تعويضيًا وطرفًا صناعيًا للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز المحافظة، خلال شهر سبتمبر، بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في مجال الأجهزة التعويضية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، لتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق «حياة كريمة» وآمنة لهم.

تسليم الأجهزة التعويضية ضمن مشروع تنموي

وقالت أمل أبوعزوز، وكيلة مديرية التضامن ببني سويف، إن تسليم الـ 33 طرفًا صناعيًا، جاء ضمن مشروع تنموي للارتقاء بقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يستطيع العمل، ورفع روحه المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأوضحت أن هذه الجهود تأتي لمواكبة ما تقدمه مبادرة «حياة كريمة»، من خدمات إنسانية لأبناء محافظة بني سويف، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

التأكد من أحقية المستحق قبل توزيع الأجهزة التعويضية

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تسليم الأجهزة التعويضية، جاء بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم بما يتفق مع شروط الجمعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة.