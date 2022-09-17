الأورمان: تطوير منازل متهالكة في بني سويف بتكلفة 12 مليون جنيه

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مؤسسات الدولة بكاملها تعاون مع المجتمع المدني من أجل حياة كريمة للمواطن المصري، لافتا إلى أن جمعية الأورمان تعمل في 3 قرى بمحافظة بني سويف على مشروعات تنموية بتكلفة وصلت إلى 12 مليون جنيه من أجل المواطن، وللتأكيد على دور المجتمع المدني في دعم معيشة الأسرة المصرية.

تطوير قرى بني سويف

وأوضح «شعبان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية شيرين عفت والمذاع على فضائية «DMC»، أن القرى التي تم تطويرها في بني سويف كانت تعاني من نقص كل مظاهر الحياة الآدمية وغياب تام لخدمات الصرف والمنازل الآمنة، لافتا إلى أن الأورمان تتولى تطوير المنازل المتهالكة وتعيد إنشاء المنازل التي لا تصلح للتطوير بالتعاون مع الإدارات المحلية والمحافظين.

تعاون المجتمع المدني مع الحكومة

وأشار اللواء ممدوح شعبان إلى أن مديريات التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية وأجهزة المحافظات تعمل على دعم جهود المجتمع المدني بشكل كبير أدى لإنجاح أعمال تطوير قرى بني سويف، موضحا أنه يتم اختيار المنازل الأكثر احتياجا أولا ويتم تطويرها بأسرع وقت بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

100 مليون جنيه لدعم مشروعات توصيل مياه الشرب

وأكد مدير عام جمعية الأورمان، أن هناك بعض الأسر كانت تسكن في منازل غير آدمية لا سقف لها ولا دورات مياه ولا مطبخ، إلى أن وصلت إلى الأورمان وطوَّرت المنازل المتهالكة بنسبة 100%، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجَّه بضرورة عمل مؤسسات المجتمع المدني وممارسة دورها الحقيقي، مضيفا أن الأورمان وقَّعت بروتوكول تعاون بـ100 مليون جنيه مع وزارة الإسكان والتضامن الاجتماعي لدعم توصيل مياه الشرب للمنازل.

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.