وزير التنمية المحلية يتابع مستجدات «المخلفات الصلبة» و«حياة كريمة» بالغربية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمقر الوزارة، واستعرض وزير التنمية المحلية إجراءات المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع النظافة والتجميل وإدارة المخلفات الصلبة، كما تمّ استعراض تفاصيل العرض المقدم من إحدى شركات تحسين البيئة بالغربية لتشغيل مصنع تدوير القمامة بـ«دفرة» بمركز طنطا ونقل المرفوضات وأى كميات متبقية بالمصنع لمدفن السادات.

الدولة حريصة على إشراك شركات القطاع الخاص في المنظومة الجديدة للمخلفات

وأكّد «آمنة» حرص الدولة على إشراك شركات القطاع الخاص في المنظومة الجديدة للمخلفات وطرح المشروعات التي يتم تنفيذها على الشركات لإداراتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن، لتحقيق نتائج سريعة في مستوي نظافة الشوارع في إطار توجيهات القيادة السياسية، في هذا الشأن ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة بالشارع المصري.

كما شهد الاجتماع، استعراض نموذج كراسة الشروط والمواصفات لخدمات الجمع والنقل وكنس وغسيل الشوارع من المخلفات البلدية الصلبة، التي ستطرحها المحافظة لتقديم خدمات المعالجة والتخلص من المخلفات الصلبة بمدينة المحلة الكبرى وتشغيل مصنع تدوير القمامة بالمحلة، وكذا تقديم خدمات جمع ونقل القمامة بمركز ومدينة زفتى وكذا جمع ورفع ونقل المخلفات البلدية الصلبة ونظافة الشوارع بحي أول وثان طنطا.

ومن جهته، عرض الدكتور طارق رحمي جهود المحافظة في رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بما يحقق رضا المواطنين على مستوى النظافة وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للغربية ومنع وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع.

جهود الوحدات المحلية في رفع القمامة وتنظيف الشوارع

كما أشار محافظ الغربية، إلى جهود الوحدات المحلية في رفع القمامة وتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية بصورة يومية ونقلها إلى المقالب العمومي، موجهًا وزير التنمية المحلية باستمرار تلك الجهود من العاملين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية لتحسين مستوى نظافة الشوارع.

كما شهد الاجتماع، أيضاً متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يجرى تنفيذها في مركز زفتي بالمرحلة الأولى للمبادرة، إذ يتمّ تطوير 54 قرية و88 تابعًا في مختلف القطاعات وإقامة مشروعات في مجالات "توصيل الصرف الصحي ومدّ خطوط مياه الشرب، وتوصيل الغاز الطبيعي، وإنشاء مجمعات خدمية، وإنشاء مجمعات زراعية وبيطرية، وتطوير مراكز الشباب، ورصف الطرق الرئيسية والفرعية، وتبطين الترع وغيرها من المشروعات الخدمية الأخرى في مجالات الاتصالات والصحة.

وقال إنَّ الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى الانتهاء من مراجعة مدى جاهزية القرى، التي يمكن افتتاحها رسمياً وتشغيل المباني والمنشآت التي تمّ إنشاءها في إطار المبادرة الرئاسية خاصة فيما يتعلق بتوصيل المرافق والتعاقد على العدادات والتأثيث والفرش وتوفير الموارد البشرية ضماناً لتشغيل هذه المنشآت والمباني الخدمية الجديدة وسرعة دخولها الخدمة وتذليل أي معوقات وتقديم كل التصاريح والموافقات المطلوبة في هذا الشأن.

توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظة في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات للمرحلة الأولى من المبادرة وكذا المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المرحلة الثانية.

وأشار طارق رحمي محافظ الغربية، إلى الانتهاء من عدد كبير من المشروعات الجارية بقرى مركز زفتى التي ستسهم في تحسين الظروف المعيشية، وجار المتابعة الدورية لباقي المشروعات التي ستغير حياة أهالي العربية للأفضل وتوفير حياة كريمة لهم.

كما شهد اللقاء، متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص مواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وكذا متابعة جهود قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالغربية لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة في المرحلة الثانية للموجة 20 تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مع المتابعة المستمرة لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية لرصد أي تحديات وتغير على الأراضي الزراعية.