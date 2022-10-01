البرلمان يوافق على إخلاء مكان النائب أحمد سمير بعد تعيينه وزيرا

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي فى الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني على إخلاء مكان العضو المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب حتى دور الانعقاد الماضي.

مجلس النواب

وجاء قرار مجلس النواب على خلفية تعيين المهندس أحمد سمير وزيرًا للتجارة والصناعة وذلك في ضوء التعديلات الوزارية الأخيرة فى أغسطس الماضي التي شملت 13 حقيبة وزارية.

الانعقاد الثالث لمجلس النواب

وبدأت منذ قليل فعاليات الجلسة الأولى في دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.