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البرلمان يوافق على إخلاء مكان النائب أحمد سمير بعد تعيينه وزيرا

كتب:

ولاء نعمة الله ومحمد يوسف
12:31 م | السبت 01 أكتوبر 2022
المهندس أحمد سمير

المهندس أحمد سمير

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي فى الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني على إخلاء مكان العضو المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب حتى دور الانعقاد الماضي.

مجلس النواب

وجاء قرار مجلس النواب على خلفية تعيين المهندس أحمد سمير وزيرًا للتجارة والصناعة وذلك في ضوء التعديلات الوزارية الأخيرة فى أغسطس الماضي التي شملت 13 حقيبة وزارية.

الانعقاد الثالث لمجلس النواب

وبدأت منذ قليل فعاليات الجلسة الأولى في دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

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