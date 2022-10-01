عاجل.. بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب

وتتضمن الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن، عرض قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 440 لسنة 2022 بدعـوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني.

إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية

كما تشهد الجلسة عرض قرار رئيـس الجمهورية رقم 316 لسنة 2022 بفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

ويواصل المجلس عقد جلساته العامة غدا الأحد، التي تشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.