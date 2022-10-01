بعد قليل.. انطلاق جلسات دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد قليل، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي، وسط حضور مكثف من الأعضاء من كل التيارات.

وحرصت الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، على إرسال جدول أعمال الجلسات البرلمانية هذا الأسبوع للأعضاء، كما تمّ إخطارهم بموعد الجلسة في الساعة 11 صباحًا.

دور الانعقاد الثالث

وتتضمن أعمال الجلسة البرلمانية اليوم، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعـوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 316 لسنة 2022 بفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، كما تشهد الرسائل المرسلة إلى مجلس النواب فى بداية دور انعقاده الجديد.

وشهد مجلس النواب على مدار الساعات الماضية، استعدادات مكثفة قبل أنطلاق أعمال جلساته في دور الانعقاد الثالث، وتم تهيئة القاعة الرئيسية المخصصة لعقد الجلسات البرلمانية لاستقبال النواب، مع استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لتفادي فيروس كورونا، وذلك من خلال تعقيم القاعة والحفاظ على مسافات التباعد.

كما استعدت إدارة مضابط الجلسات وهي المنوط بها توثيق كل ما يتمّ داخل الجلسة البرلمانية، ويعود مجلس النواب، اليوم، للانعقاد بعد إجراء بعض أعمال الطلاء للحوائط الداخلية.

التكتلات البرلمانية

ويتأهب أعضاء مجلس النواب لبداية دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب، وحرصت الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة تحت القبة بعقد اجتماعات مع أعضائها لترتيب الأجندة البرلمانية.

ويمثل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قوة كبيرة تحت قبة البرلمان من خلال ثراء الأفكار المطروحة أو المشاركة فى المناقشات.

وتشهد الجلسة البرلمانية، غدًا، وفقًا لجدول الجلسات البرلمانية إجراءات انتخابات اللجان النوعية لـ25 لجنة برلمانية.