إحالة 8 مشروعات قوانين للنواب.. منها الأحوال المدنية والأزهر

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للجان المختصة التي أرسلتها الحكومة ضمن الأجندة التشريعية تمهيدا لمناقشتها.

مشروعات قوانين

وتضمنت مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة لـ مجلس النواب ما يلي:

- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

ـ مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ـ مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بتنظيم هيئة قناة السويس.

مجلس النواب

ـ مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ـ مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

كما أكّد رئيس المجلس ورود رسالة من المستشار وزير شئون المجالس النيابية بإخطار المجلس بأن مجلس الوزراء قد قرر سحب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن السفر بالسكك الحديدية، والسابق إرساله إلى مجلس النواب من الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2021.