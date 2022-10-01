تجديد وإنشاء 112 وحدة صحية و11 مستشفى في أسوان بـ12.3 مليار جنيه

تابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ميدانياً، العديد من المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز كوم أمبو ودراو وأسوان، والتي سيشملها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتضم إحلال وتجديد وإنشاء 112 وحدة صحية، و11 مستشفى، بتكلفة إجمالية تصل لحوالي 12.3 مليار جنيه شاملة التجهيزات والمعدات الطبية.

وبحسب بيان المركز الإعلامي لمحافظة أسوان، استهلت الجولة التفقدية للوزير والمحافظ بمرافقة نائب المحافظ أحمد شعبان ، والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة ، والدكتور أنور أسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بتفقد مشروع إنشاء مستشفى كوم أمبو المركزي على مرحلتين منها المبنى الجديد بنسبة تنفيذ 97 %، ثم تطوير المبنى القديم لتصل طاقة المستشفى إلى 180 سريرا في مختلف الخدمات العلاجية، بجانب 10 عيادات خارجية لتخدم أكثر من 416 ألف نسمة.

سرعة تجهيز مستشفى حورس بإدفو

وتابع البيان، أنه بناء على طلب محافظ أسوان أعطى وزير الصحة توجيهاته للإسراع بتجهيز مستشفى حورس بإدفو بالمعدات والمستلزمات الطبية وغيرها تمهيداً لدخولها التشغيل التجريبي حيث تصل تكلفتها لأكثر من 600 مليون جنيه بطاقة 170 سريرا، بجانب 8 عيادات خارجية، و6 غرف عمليات لتخدم نحو نصف مليون نسمة.

وعقب ذلك تفقد الدكتور خالد عبد الغفار واللواء أشرف عطية مشروع المبنى الجديد لمستشفى دراو المركزى بنسبة تنفيذ 79 % ، وبطاقة 137 سريرا، و13 عيادة خارجية لتقدم خدماتها لأكثر من 132 ألف نسمة.

مستشفى الصداقة الجديدة

كما تفقد خالد عبد الغفار وأشرف عطية مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة بطاقة 147 سريرا، وتقدم خدماتها العلاجية المتنوعة لحوالي 443 ألف نسمة، أعقبه تفقد مركز أورام أسوان بطاقة 48 سريرا، ثم مشروع إنشاء مستشفى الرمد بنسبة تنفيذ 97%، بطاقة 12 سريرا، بجانب 13 عيادة خارجية.

وتابع الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد مشروع إنشاء مستشفى المسلة للحميات بنسبة 98%، بطاقة 102 سرير، و4 عيادات خارجية ويقدم خدماته العلاجية أيضاً لحوالي443 ألف نسمة، كما شملت الجولة تفقد مراكز طب تنمية الأسرة والوحدات الصحية أمام عزبة حجاجي بمدينة كوم أمبو، إضافة إلى قرى الجعافرة وأبو الريش قبلي والجُزيرة.